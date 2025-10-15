Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
108
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpepar
HD Wallpepar
Wallpaper
alam
latar
wallpaper desktop
wallpaper telepon
anime
Wallpaper 4k
wallpaper keren
hijau
wallpaper iphone 6
Aakash Dhage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alin Rusu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ricardo frantz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jake Blucker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aakash Dhage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gleb Lucky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caleb Jones
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arun Prakash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aakash Dhage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sanja Lazic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fahad Bin Kamal Anik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleh Holodyshyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aakash Dhage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edewaa Foster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fahad Bin Kamal Anik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aakash Dhage
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khamkéo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleh Holodyshyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗