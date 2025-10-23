Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper ungu
Wallpaper
ungu
latar belakang ungu
latar
wallpaper desktop
estetika ungu
ungu tua
alam
wallpaper merah muda
wallpaper ungu gelap
Wallpaper 4k
warna
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Woroniecki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kai Oberhäuser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Designiments
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Sturgess
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nabajyoti Ray
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sandro Katalina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
József Szabó
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Chesser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ben Maguire
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Chesser
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krystal Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Madison Oren
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jei Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗