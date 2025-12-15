Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
16
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper oled
'adalah
Wallpaper
Wallpaper AMOLED
Wallpaper 4k
wallpaper desktop
hitam
wallpaper mode gelap
latar
Wallpaper iPhone
alam
Gadis seksi
abstrak
Almas Salakhov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Olah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oscar Estrela-Schøtt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Langwallner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Brečić
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Akin Cakiner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Kliatskyi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JOHN TOWNER
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Akin Cakiner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien Olichon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Firoj Ali
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mark Basarab
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ameer Basheer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Brečić
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Olah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Bandura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matt Gross
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗