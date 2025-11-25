Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
518
Pen Tool
Ilustrasi
13
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper luar biasa
wallpaper laptop
anime
Wallpaper
latar
wallpaper desktop
alam
orang
Badass
biru
seni
lanskap
dinding
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Samuel Ferrara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Arthur Poulin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jake Blucker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pramod Tiwari
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Spencer Davis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
delfi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benjamin Balázs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rachel Alexis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
almaruf indra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrian Mag
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
kartik programmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dylan Michaud
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Meyers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giulia Squillace
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tyler Lastovich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arteum.ro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sandip Kalal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗