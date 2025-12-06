Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
14 rb
Pen Tool
Ilustrasi
331
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper iphone
iPhone gelap
alam
Wallpaper 4k
Wallpaper iPhone 12
wallpaper telepon
iphone
Wallpaper
abstrak
wallpaper untuk seluler
Wallpaper Android
Wallpaper iPad
wallpaper desktop
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shifaaz shamoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fabrice Villard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ian dooley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jake Blucker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan McQueen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Olah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gantas Vaičiulėnas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
James Donaldson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mado El Khouly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuel Ferrara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrew Pons
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Olah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Samuele Errico Piccarini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Caleb George
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victor Rodriguez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Klaus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗