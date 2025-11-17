Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
328
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper galaksi
Wallpaper
galaksi
wallpaper luar angkasa
latar
wallpaper samsung
Alam semesta
wallpaper desktop
Bimasakti
latar belakang galaksi
bintang
antariksa
Nebula
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Graham Holtshausen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Hutton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincentiu Solomon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luca Baggio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
nate rayfield
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bryan Goff
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Thomas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shot by Cerqueira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arnaud Mariat
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
kazuend
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Greg Rakozy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clarisse Meyer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗