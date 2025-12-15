Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,7 rb
Pen Tool
Ilustrasi
305
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper bumi
bumi
Wallpaper
Ruang Bumi
wallpaper luar angkasa
latar
planet
wallpaper bulan
antariksa
Wallpaper 4k
Wallpaper iPhone
wallpaper desktop
tata surya
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vimal S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javier Miranda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carl Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Olah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ActionVance
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NASA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Javier Miranda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Carl Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
USGS
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Qingbao Meng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗