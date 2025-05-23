Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
10 rb
Pen Tool
Ilustrasi
140
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper awan
awan
Wallpaper
wallpaper awan
Wallpaper langit
awan gelap
langit
wallpaper desktop
latar
Awan
Estetika awan
Wallpaper 4k
Wallpaper laut
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex Machado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
An Tran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenrick Mills
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Ramírez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Davies Designs Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Gazi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vladimir Anikeev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafael Garcin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andreas Kind
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Francesco Ungaro
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Łukasz Łada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuriy Kovalev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Enerio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jerome
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dadee Aissa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resul Menteş 🇹🇷
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗