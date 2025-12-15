Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
135 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,2 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper alam
alam
Wallpaper
latar
lanskap
wallpaper desktop
alami
wallpaper lanskap
wallpaper telepon alam
gunung
wallpaper samsung
wallpaper bunga
Wallpaper Alam HD
Benoît Deschasaux
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fabian Quintero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pietro De Grandi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
JOHN TOWNER
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Boring
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kalen Emsley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Hoffman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Massimiliano Morosinotto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benoît Deschasaux
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Massimiliano Morosinotto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Barrett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Henry Be
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fabrizio Conti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kenrick Mills
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Niklas Bischop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗