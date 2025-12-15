Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
46 rb
Pen Tool
Ilustrasi
6 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper abstrak
abstrak
Wallpaper
latar belakang abstrak
latar
seni
Grafis
pola
Wallpaper iPhone
tekstur
seni abstrak
wallpaper desktop
Wallpaper Mac
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
BoliviaInteligente
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maxim Berg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
BoliviaInteligente
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Svenson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrew Kliatskyi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Martz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Takashi Miyazaki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien Converse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Olah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗