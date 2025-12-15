Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
213
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wallpaper 1920x1080
desktop
Wallpaper
1920x1080 wallpaper anime
alam
latar
wallpaper desktop
lanskap
Cantik
Inspirasi
bepergian
situs web
gunung
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonatan Pie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anders Jildén
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonatan Pie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dario Brönnimann
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
jms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Urban Vintage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Breno Machado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dino Reichmuth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wade Meng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Buzz Andersen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodion Kutsaiev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Johannes Plenio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andreas Gücklhorn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luca Bravo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Štefan Štefančík
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Štefan Štefančík
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ian dooley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗