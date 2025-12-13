Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
49
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Wajah pria
wajah wanita
wajah pria
muka
laki-laki
potret
gaya
rakyat
orang
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Albert Dera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jurica Koletić
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ian dooley
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joseph Gonzalez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Lucatero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vicky Hladynets
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ludovic Migneault
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Campbell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oliver Ragfelt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zane Bolen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andres Hernandez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kier in Sight Archives
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Buehner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Campbell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Panagiotis Falcos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗