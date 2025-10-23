Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
516
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Vitamin
Vitamin
Suplemen
Vitamin D
Vitamin C
Kesehatan
pil
gizi
obat
kapsul
Vitamin B
sehat
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Diana Polekhina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kayla Maurais
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michele Blackwell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raimond Klavins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leohoho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivana Cajina
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
freestocks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Jones
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simone van der Koelen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kateryna Hliznitsova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Zolotova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laurynas Me
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michał Parzuchowski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolas Solerieu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗