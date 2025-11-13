Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
14 rb
Pen Tool
Ilustrasi
3,3 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Visual
Desain visual
mata
desain
seni visual
seni
abstrak
penglihatan
Visualisasi
identitas visual
tekstur
ringan
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alex Litvin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shubham Dhage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Salvatore Andrea Santacroce
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Salman Sidheek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Sanchez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Dziedzic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shubham Dhage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pacha パチャ Shot’s
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oriol Pascual
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imkara Visual
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luke Jones
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ethan Hu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Harpreet Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lensabl
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mh Mehedi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗