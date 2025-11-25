Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
74
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Visby
Gotland
Swedium
kotum
bangunan
arsitektur
Abad pertengahan
jalan
menara
Luar
alam
Steeple
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Casper van Battum
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Magnus Jonasson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Odelberth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ivan Alleksy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleh Holodyshyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Magnus Jonasson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jonathan Ansel Moy de Vitry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Mechedal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Odelberth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Kettle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Oleh Holodyshyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleh Holodyshyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleh Holodyshyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Magnus Jonasson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oleh Holodyshyn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Mechedal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗