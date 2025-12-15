Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
67
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ve hari
orang
manusium
pakaian
batu
hari raya
wanitum
perempuan
muka
Selamat Lebaran
raya
Sekolah
sumpah
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Charles Assunção
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aniq Danial
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aniq Danial
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Muhammad Faiz Zulkeflee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aniq Danial
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khilan Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aniq Danial
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khilan Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angga Prasetya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ab. Waheed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khilan Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ANNIE HATUANH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
@aangar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ab. Waheed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Khilan Patel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Faiz Zulkeflee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Muhammad Faiz Zulkeflee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗