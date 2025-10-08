Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
531
Pen Tool
Ilustrasi
479
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Untung
uang
bisnis
pertumbuhan
pendapatan
Grafik
keuangan
Keuangan
investasi
keberhasilan
pertumbuhan laba
Penjualan
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imagine Buddy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
rc.xyz NFT gallery
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
rc.xyz NFT gallery
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natasha Hall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Austin Distel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Katelyn Perry
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imagine Buddy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
rc.xyz NFT gallery
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Schimmeck
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Volodymyr Hryshchenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗