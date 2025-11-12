Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
611
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Universitas stanford
Stanford
Amerika Serikat
Universitas Stanford
arsitektur
menara
Ca
bangunan
Perumahan
biara
Arch
menara jam
Spire
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emily Karakis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Y S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amber
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Gareth
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Div Manickam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emily Karakis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Huang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luis Andrés Villalón Vega
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
gibblesmash asdf
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Blair Morris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Solomon Yu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick s straw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian Mackey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandr Voronsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗