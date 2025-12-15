Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Universitas inggris
Universitas Cambridge
Inggris Raya
universita
bangunan
Perumahan
rumah
Cambridge
Cambridge Inggri
arsitektur
orang
Kampus Universita
Kota Universita
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fabien Jolicoeur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Boland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Korng Sok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Laura
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Boland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Xeli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Xeli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Xeli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zaid Ahmad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emmanuelle Marcade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vishnu Prasad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Qingqing Cai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emmanuelle Marcade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Boland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chris Boland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗