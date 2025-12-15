Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
187
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ungu muda
ungu
latar
biru muda
latar belakang ungu muda
lavender
Kue Ungu
ringan
merah muda muda
warna
alam
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sincerely Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yue Ma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Grey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nechama Lock
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Krystal Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marek Piwnicki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Codioful (Formerly Gradienta)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniele Levis Pelusi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ali Abdul Rahman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kaori K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elvira Syamsir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗