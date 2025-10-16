Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Udara kanada
pesawat terbang
Kanada
gadis asia
garam
Maskapai Serikat
Penerbangan
Pesawat
penerbangan
kendaraan
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Syphers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John McArthur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
David Vincent Villavicencio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John McArthur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rafael Leão
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Larry Nalzaro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isaac Struna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Pavlichenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adam Khan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Preston
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John McArthur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fabian N.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John McArthur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cyan Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗