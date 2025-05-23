Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
44
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ubur-ubur biru
kantor
abu-abu
desain interior
desain
meja tuli
tempat kerja
kerja
bisni
Tuga
Berlebihan
pejabat, pejabat,
Bertanggung jawab
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luis Villasmil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brian Wangenheim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giang duong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Francesco Liotti
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Huy Phan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Sorenson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Ramos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nat Weerawong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
An Tran
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mali desha
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eduardo Ramos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Sorenson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matúš Gocman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cameron Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luca Volpe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Schultz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗