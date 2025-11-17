Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
17
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tv rusak
TV rusak
Layar TV retak
televisi
layar rusak
abu-abu
TV lama
teknologi usang
ilustrasi
televisi retro
Kartun
seni vektor
Vektor
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joshua Hoehne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reagan Freeman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Illia Horokhovsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Dziedzic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
e
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Mercado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fran Jacquier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arnab Pradhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Guerrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John J. DeAlessio III
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Santiago Avila Caro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jenny Hayut
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marija Zaric
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗