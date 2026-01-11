Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
27 rb
Pen Tool
Ilustrasi
317
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tutup alam
alam
bunga
tanam
Dekat
hijau
daun
binatang
tetesan hujan
burung
abu-abu
Close-up
kecantikan alam
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Denis Antonov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sara Duarte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariam G
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohammad saaraan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emma Atherton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dave LZ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Drazen Nesic
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
W
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diego Sandokant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vincent Botta
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dallas Reedy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wyxina Tresse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mareks Steins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michiel Annaert
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dmytro Dovgan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mendez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗