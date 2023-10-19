Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
4
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tunggu
ruang tunggu
alam
Pedesaan
pedesaan
arsitektur
kampung
Luar
bandara
bangunan
biru
lanskap gunung
indonesia
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edwin Petrus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dulitha Bandaranayake
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aniket Mandish
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A P
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arun Ghimire
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Siddhartha Acharya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ramesh Khanal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jayasri Jana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kiran Sankar Das
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
rohan shah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Narges Pms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gaurav Jain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frederick Shaw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chandan Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗