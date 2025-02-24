Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
11 rb
Pen Tool
Ilustrasi
691
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tulip
Tulip
Bunga
mata air
Bidang Tulip
bunga
Mawar
tulip putih
Daffodils
bunga musim semi
tulip merah muda
Peoni
Anita Austvika
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ioann-Mark Kuznietsov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilustrasi terkait
Lihat semua
Esther Gorlee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoe Richardson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Uljana Borodina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yoksel 🌿 Zok
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
krystina rogers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lisa Verena Pape
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Łukasz Rawa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wai Siew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Content Pixie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Giu Vicente
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anton Darius
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrick Langwallner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cristina Pop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Calaful Prints
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roman Kraft
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ilustrasi terkait
Lihat semua
Ilustrasi terkait
Lihat semua
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗