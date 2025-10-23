Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
57
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Truk semi
truk
truk trailer
Truk
Truk semi
Pengemudi truk
Kendaraan roda 18
logistik
transportasi
Semi
kendaraan
jalan
semitruk
Nathan Anderson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Josiah Farrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tom Jackson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Caleb Ruiter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sander Yigin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brian Stalter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bailey Alexander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Prado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tom Jackson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robson Hatsukami Morgan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yassine Khalfalli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chantal Cadorette
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jay Kettle-Williams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nigel Tadyanehondo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗