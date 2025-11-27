Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
558
Pen Tool
Ilustrasi
116
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Truk kotak
truk
truk pengiriman
truk bergerak
transportasi
mobil
dari
paket
Pengiriman
kendaraan
Van bergerak
abu-abu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maxim Tolchinskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
abdul rohmad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giorgio Trovato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sander Yigin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MAK
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Bernard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eirik Skarstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruben Mavarez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Geoffrey Faber
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruno Guerrero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
fr0ggy5
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dan Williams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evan Krause
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
DANIEL STAPLE
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗