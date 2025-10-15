Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
148
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Truk kargo
truk
dakwa
truk pengiriman
kapal kargo
transportasi
logistik
pesawat kargo
Truk kontainer
Truk
truk trailer
Kereta kargo
Nathan Anderson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Artem Balashevsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sander Yigin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rhys Moult
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Solømen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
PortCalls Asia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caleb Ruiter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcin Jozwiak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pascal Meier
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artem Balashevsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alican Bakay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Faruk Tokluoğlu
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bernd 📷 Dittrich
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nigel Tadyanehondo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodrigo Abreu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗