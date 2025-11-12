Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
418
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Truk
pikap
Truk
logistik
mobil
transportasi
Pengemudi truk
truk trailer
kendaraan
dari
Logistik
jalan
truk semi
Nathan Anderson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabriel Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caleb Ruiter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sander Yigin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Seb Creativo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rhys Moult
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Han Chenxu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wolfgang Hasselmann
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sven Brandsma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Avi Richards
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josiah Farrow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcin Jozwiak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robson Hatsukami Morgan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artem Balashevsky
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Esteban Zapata
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗