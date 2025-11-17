Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
56
Pen Tool
Ilustrasi
12
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Troll
hantu
pantai
Norwegium
laut
patung
alam
Air
bepergian
seni
pariwisatum
Keajaiban Geologi
tempat terkenal
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mark König
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Meg Jenson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MARIOLA GROBELSKA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jirka Konietzny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruna Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sean Foster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MARIOLA GROBELSKA
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Trinks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jess Vandal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jisoo Park
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bernard Guevara
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Isidore Decamon
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
robin mikalsen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Felicia Montenegro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Angel Luciano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗