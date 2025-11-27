Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
169
Pen Tool
Ilustrasi
24
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Trisula
senjata
tombak
Trishul
Poseidon
patung
siluet
laki-laki
senjatum
orang
Luar
mitologi
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Serge Taeymans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lance Reis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lance Reis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kedar Gadge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Naman Sood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Woliul Hasan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Naman Sood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrea De Santis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patti Black
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Caught In Joy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikola Markelov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Design
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Caught In Joy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗