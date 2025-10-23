Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
676
Pen Tool
Ilustrasi
46
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Transistor
sirkuit terpadu
elektronik
elektronika
Teknologi
Semikonduktor
komputer
Tech
Sirkuit
chip elektronik
Fotografi Makro
Pcb
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Axel Richter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Axel Richter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Axel Richter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Umberto
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandre Debiève
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thorium
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LARAM
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Evans
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chandan Chaurasia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abolfazl Pahlavan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maxence Pira
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗