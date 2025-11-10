Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
24 rb
Pen Tool
Ilustrasi
86
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Trail
jalan
lari trail
Hiking
gunung
alam
hutan
jalur gunung
Kenaikan
Percobaan
jalur pendakian
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Urban Vintage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joel & Jasmin Førestbird
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jackson Blackhurst
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martino Pietropoli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brian Metzler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spencer Backman
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Maksim Shutov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yasmine Duchesne
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hendrik Morkel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sean Musil
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Holly Raven (Mandarich)
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Hild
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luke Baum
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Hild
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mark West
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗