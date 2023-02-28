Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
491
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Toko roti
kue
roti
toko roti
Kue
Baking
kafe
tukang roti
Crescent
Cookie
kopi
Produk Roti
Square
Payments made easy ↗
Dipromosikan
Kolaborasi dengan
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yeh Xintong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andy Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Conor Brown
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Square
Payments made easy ↗
Dipromosikan
Kolaborasi dengan
Patrick Tomasso
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ulysse Pointcheval
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mink Mingle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kirsten Drew
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ales Krivec
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Square
Payments made easy ↗
Dipromosikan
Kolaborasi dengan
Blake Wisz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nadya Spetnitskaya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kairi Kaljo
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mohamed hassouna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mae Mu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Siebe Warmoeskerken
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗