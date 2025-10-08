Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
349
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Titanium
logam titanium
logam
tekstur titanium
baja
abu-abu
Wallpaper
tekstur
abstrak
batu
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sergei A
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mario La Pergola
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
cal gao
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mario La Pergola
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Trophim Laptev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Visax
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
John Cameron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thai Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew varnum
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Russill
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hkm Saharan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gomexus
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zdeněk Macháček
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tim Ly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuheng Ouyang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuheng Ouyang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗