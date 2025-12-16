Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
502
Pen Tool
Ilustrasi
213
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tinju
pukul
tangan
Tinju
berkelahi
Tinju Benturan
amarah
protes
kuasa
wanita tinju
tangan terbuka
Kebakaran
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
visuals
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oladimeji Odunsi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zacke Feller
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Burton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valentin Salja
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luis Quintero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miguel Bruna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
shahreboye
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valeriia Miller
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Towfiqu barbhuiya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luis Quintero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Luis Quintero
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ian Noble
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗