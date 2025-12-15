Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
113
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tidak ada orang
Iran
coklat
objek tunggal
nomor 1
paruh
biru
Kue
jeruk
abu-abu
hijau
pakaian
satu hewan
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Catherine Hughes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Mahbod Akhzami
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben Soyka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clara Beatriz
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pavel Avakumov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Johns
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mahbod Akhzami
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lesli Whitecotton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hoover Tung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Howen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hans
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lesli Whitecotton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikita Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Bernard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikita Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amanda Wolbert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Martin Neuhold
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗