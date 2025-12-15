Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
207
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Thimphu
Bhutan
pengangguran
Punakha
Thimphu Bhutan
lanskap
kotum
alam
Luar
Pemandangan
jalan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Unma Desai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Passang Tobgay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pema Gyamtsho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pema Gyamtsho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pema Gyamtsho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Passang Tobgay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Passang Tobgay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pema Gyamtsho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Passang Tobgay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aditya Saxena
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ugyen Tenzin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pema Gyamtsho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Passang Tobgay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ugyen Wangdi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ameya Sawant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ugyen Tenzin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗