Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
72
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tetesan hujan
hujan
tetesan hujan
Hujan
Air
tetesan hujan di jendela
Curah hujan
abu-abu
tetesan air
tekstur
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eastman Childs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Newbry
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ali Abdul Rahman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tabea Schimpf
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jorgen Hendriksen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastiano Piazzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wenniel Lun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Borna Bevanda
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julius Drost
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Strauß
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cayden Huang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
natsuki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mitchell McCleary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roxana Zerni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yonan Farah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Reuben Hustler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Nesterova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗