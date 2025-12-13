Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
12 rb
Pen Tool
Ilustrasi
163
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tertawa
senyum
Tertawa
Lucu
Bahagia
komedi
tawa
muka
orang
Teman
lelucon
menyenangkan
pria tertawa
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
chaitanya pillala
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Surface
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Cook
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria Romulo
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marcela Rogante
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Cagle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lesly Juarez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan González
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amanda Sofia Pellenz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bagas Muhammad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
tabitha turner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Bowen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabrielle Henderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Megan Bucknall
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gabrielle Henderson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cemrecan Yurtman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
tabitha turner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗