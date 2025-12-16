Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
569
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Termostat pintar
abu-abu
kotak surat
perangkat listrik
sakelar
dinding
desain interior
biru
jendela
sementara
#wallpaper
putih pucat
ikea
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Emanuel Ekström
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chelaxy Designs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mufid Majnun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Petrischev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mick Haupt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paolo Chiabrando
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Olisa Obiora
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Egor Komarov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nguyễn Đại
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Clegg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slashio Photography
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Osvaldo Bórquez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
DRR DRYWALL REPAIR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gleb Paniotov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mufid Majnun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
billow926
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗