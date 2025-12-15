Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
108
Pen Tool
Ilustrasi
0
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Terminator
robot
Kecerdasan buatan
Teknologi
laki-laki
Futuristik
Amerika Serikat
robot futuristik
Render 3d
fiksi ilmiah
Seni Digital
latar gelap
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Thierry K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Logan Voss
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erik Mclean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sumaid pal Singh Bakshi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sian Labay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicholas Sancenito
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arseny Togulev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cash Macanaya
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
8machine _
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Giannis Skarlatos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mulyadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sumaid pal Singh Bakshi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chris Linnett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adlemi Mar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
H&CO
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pranav Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pranav Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pranav Gupta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗