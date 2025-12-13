Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
649
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Terkejut
terkejut
gembira
wajah terkejut
bingung
kucing terkejut
pria terkejut
Bahagia
heran
syok
kaget
Wow
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
krakenimages
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ben White
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
hang niu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ludovic Migneault
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Park
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rifki Kurniawan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Look Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Krivitskiy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nimi Diffa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Obed Hernández
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Look Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
OSPAN ALI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Xavi Cabrera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brooke Cagle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Afif Ramdhasuma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗