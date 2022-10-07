Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
126
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Terengganu
Kelantan
Kuala Terengganu
Pahang
Malaysia
kotum
Air
biru
surga
pulau
menara
Perkotaan
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hafizulhadi Izhar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohd Nasiruddin Mohd Nasir
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nazarizal Mohammad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nazarizal Mohammad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mika Wegelius
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mahmud Ahsan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zhen zz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nazarizal Mohammad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Irfan Syahmi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zhen zz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nazarizal Mohammad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kodakhati
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ammar Saifullah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
faiz zakaria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zhen zz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren