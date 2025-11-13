Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
43 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Terbaru
Wallpaper
baru
foto baru
Foto
alam
bebas
wallpaper baru
Berita Terbaru
baru saja
hidup
Boys
berita
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zane Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jash Chhabria
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed Zayan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zane Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zane Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NANDKUMAR PATEL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gantas Vaičiulėnas
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zane Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zane Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shuttergames
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zane Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gaurav Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shuttergames
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zane Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gaurav Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gaurav Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗