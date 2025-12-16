Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
635
Pen Tool
Ilustrasi
33
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Terbalik
Hal-hal yang Lebih Aneh
refleksi
orang
Amerika Serikat
abu-abu
jalan
rakyat
Gadi
ringan
jalan jalan
Terbalik
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Elsa Gonzalez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Randy Jacob
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilda Khoo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Trevin Rudy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Persnickety Prints
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paulo Zamora
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lê Tân
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tori Wise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christopher Machicoane-Hurtaud
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Octavian Rosca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Gouw
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jannet Serhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jurica Koletić
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rob Potter
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jack Gisel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗