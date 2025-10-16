Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,3 rb
Pen Tool
Ilustrasi
386
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tentakel
gurita
Tentakel
tentakel gurita
guritum
Kehidupan laut
tentakel guritum
makhluk laut
cephalopoda
binatang
laut
invertebratum
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dear Sunflower
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ferhat Deniz Fors
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yaselyn Perez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Julia Kadel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Kadel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sebastian Schuster
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sumaid pal Singh Bakshi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
kimny
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leonhard Niederwimmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nico Ruge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joseph Kelly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kiara Sztankovics
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Beth Macdonald
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lisa Yount
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Fewings
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Massimo Adami
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗