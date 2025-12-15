Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
48
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tenggelam dalam air
Tenggelam
Air
Keamanan kolam renang
Berenang
Penyelamatan
bahaya
menyelamatkan
Tolong
Darurat
Tekanan
tenggelam
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Stormseeker
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
SAJAD FI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SAJAD FI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
darkzo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Velizar Ivanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alice Alinari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Arturo Castaneyra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Art Institute of Chicago
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Noah Buscher
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marino Linic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Paes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alirad Zare
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
kheldoun imad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kheldoun imad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
wuz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗