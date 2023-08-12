Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
242
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Tempat rongsokan
tempat pembuangan sampah
Sampah
sampah
Amerika Serikat
mobil
gurun
abu-abu
pencemaran
pengelolaan limbah
pembusukan perkotaan
ekologi
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Documerica
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
sohrab zia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Documerica
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Camille Villanueva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Prometheus 🔥
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Collab Media
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christer Ehrling
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christer Ehrling
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peter Schulz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Corey Willett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Buehner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raymond Kotewicz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Corey Willett
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Donnie Ray Crisp
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raymond Kotewicz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗